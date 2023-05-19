Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму: хто туди увійшов

19 травня 2023, 10:54
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Джерело:

Офіційне інтернет-представництво Президента

Україна обов'язково звільнить Крим та всі тимчасово захоплені росіянами території. Глава нашої держави створив раду з питань деокупації півострова.

Відповідний Указ оприлюднили на сайті Президента України. Його Володимир Зеленський затвердив 18 травня.

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Хто ввійшов до складу Консультативної ради

Згідно з рішенням українського лідера, до Консультативної ради з питань з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя ввійшли 40 людей. Зокрема, за посадою:

  • керівник ОП Андрій Єрмак та частина його заступників,
  • секретар РНБО Олексій Данілов,
  • постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим – Таміла Ташева, 
  • міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук,
  • міністр цифрової трансформації Михайло Федров,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,
  • міністр культури та інформаційної політики – Олександр Ткаченко,
  • очільник СБУ – Василь Малюк.

Інші члени ради – за згодою. Зокрема, серед них голова Меджлісу кримськотатарського народу – Рефат Чубаров.

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Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу

У День пам'яті жертв геноциду кримських татар, 18 травня, президент зустрівся з представниками Меджлісу. Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу щодо деокупації півострова.

Також глава держави підкреслив: "Хоч би що робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частину нашої держави".

Автор: Юлія Лобурак