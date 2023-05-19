Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму: хто туди увійшов
Україна обов'язково звільнить Крим та всі тимчасово захоплені росіянами території. Глава нашої держави створив раду з питань деокупації півострова.
Відповідний Указ оприлюднили на сайті Президента України. Його Володимир Зеленський затвердив 18 травня.
Дивіться також Від Криму нічого не залишилося, – Зеленський про руйнування росіянами українського півострова
Хто ввійшов до складу Консультативної ради
Згідно з рішенням українського лідера, до Консультативної ради з питань з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя ввійшли 40 людей. Зокрема, за посадою:
- керівник ОП Андрій Єрмак та частина його заступників,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим – Таміла Ташева,
- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук,
- міністр цифрової трансформації Михайло Федров,
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,
- міністр культури та інформаційної політики – Олександр Ткаченко,
- очільник СБУ – Василь Малюк.
Інші члени ради – за згодою. Зокрема, серед них голова Меджлісу кримськотатарського народу – Рефат Чубаров.
Читайте також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування
Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу
У День пам'яті жертв геноциду кримських татар, 18 травня, президент зустрівся з представниками Меджлісу. Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу щодо деокупації півострова.
Також глава держави підкреслив: "Хоч би що робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частину нашої держави".