Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму: хто туди увійшов

Україна обов'язково звільнить Крим та всі тимчасово захоплені росіянами території. Глава нашої держави створив раду з питань деокупації півострова.

Відповідний Указ оприлюднили на сайті Президента України. Його Володимир Зеленський затвердив 18 травня.

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Хто ввійшов до складу Консультативної ради

Згідно з рішенням українського лідера, до Консультативної ради з питань з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя ввійшли 40 людей. Зокрема, за посадою:

керівник ОП Андрій Єрмак та частина його заступників,

секретар РНБО Олексій Данілов,

постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим – Таміла Ташева,

міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук,

міністр цифрової трансформації Михайло Федров,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,

міністр культури та інформаційної політики – Олександр Ткаченко,

очільник СБУ – Василь Малюк.

Інші члени ради – за згодою. Зокрема, серед них голова Меджлісу кримськотатарського народу – Рефат Чубаров.

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Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу

У День пам'яті жертв геноциду кримських татар, 18 травня, президент зустрівся з представниками Меджлісу. Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу щодо деокупації півострова.

Також глава держави підкреслив: "Хоч би що робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частину нашої держави".