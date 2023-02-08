Зеленський і Сунак відвідали українських військових, які тренуються у Британії: промовисті кадри

Президент Володимир Зеленський у рамках візиту до Великої Британії відвідав українських військових. Глава держави і прем'єр Британії Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими на півдні Англії.

Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими, які навчаються на британському військовому об'єкті. Зокрема, президент України прибув до британського військового об'єкта Bovington Camp у Дорсеті.

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Зеленський зустрівся з військовими, які тренуються на Challenger 2

Зеленський і прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрілися з українськими військовими, які тренуються на танках Challenger 2.



Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими / Фото PA

"Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, щоб вони так само швидко з'явилися на полі бою", – цитує Зеленського сайт ОП.



Зеленський у Британії зустрівся з українськими військовими / Фото PA



Зеленський відвідав українських військових у Британії / Фото PA

Ріші Сунак під час зустрічі із Зеленським заявив, що Британія навчатиме 10 тисяч українських воїнів та відправить танки Challenger найближчим часом.

Ми навчаємо українців, даємо вам необхідну зброю, щоб ви могли дати відсіч російським силам, також намагаємося прискорити постачання зброї, щоб вона якнайшвидше потрапила в Україну за кілька днів, кілька тижнів, але не за кілька місяців. Танки Challenger потрібні Україні вже наступного місяця, щоб вона могла захищатися,

– сказав Сунак.

Під час зустрічі президент вручив українським військовослужбовцям державні нагороди.

Зеленський і Сунак зустрілися з українськими бійцями: відео

Зеленський і Сунак зустрілися з українськими військовими / Фото ОП

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