Завтра дуже змістовний день, буде багато новин: головне зі звернення Зеленського за 7 липня

Володимир Зеленський 7 липня традиційно звернувся до жителів України. Президент підбив підсумки дня, який був вкрай насичений не лише політичними подіями.

Проте також наголосив, що 8 липня буде не менше важливих новин. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

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Насичений день сьогодні й не менш насичений буде завтра. Продовжу серію звернень до європейських парламентів. Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день,

– сказав президент.

Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Він підкреслив, що це був день, коли головною темою стало рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та прем'єр-міністра. Він пояснив, що підтримка Лондона була віддзеркаленням позиції всього народу Об'єднаного Королівства. Проте лідерство й харизма керівника держави "завжди мають особливе значення".

Сьогодні він зідзвонився з Борисом Джонсоном і подякував за всю підтримку, яку ми отримали від першого дня російського терору:

зброя: комплекси протиповітряної оборони – ПЗРК Stinger, протитанкові системи NLAW, артилерія, боєприпаси, броньовані машини та "багато-багато всього іншого";

вагома політична підтримка – сильні санкції проти росії, фінансова допомога нашій державі (лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 мільярди фунтів).

Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великої Британії України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах,

– сказав глава держави.

Він додав, що і Джонсон, і "всі наші друзі у Сполученому Королівстві" запевнили в тому, що позиція Британії не зміниться. Зокрема, про це заявив у цей день глава Міноборони цієї країни.

Проінформував сенаторів США про ситуацію на фронті

У цей день президент зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Представники обидвох партій Штатів, Республіканської та Демократичної, дуже принципово підтримують Україну.

Також він сказав, що проінформував сенаторів про ситуацію, яка зараз на передовій, і про те, до чого готуються окупанти. Зокрема, мовилося про Донбас, Південь України та Харківську область.

По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб – протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу,

– акцентував Володимир Зеленський.

Він додав, що стосовно цього продовжить звертатися й до європейських парламентів. Зокрема, на 8 липня заплановане звернення до держкерівництва Словенії.

Перші плоди конференції у Швейцарії

Саме Грем і Блюментал є авторами резолюції, де закликали Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Президент сказав, що подякував їм за цю активність і висловив сподівання, що вона буде доведена до результату.

Після завершення конференції по відновленню України у швейцарському місті Лугано, одразу стало відомо про важливий її здобуток. Наші урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги обсягом понад 2 мільярди доларів. Український лідер повідомив, що ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку до зими.

До речі, вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався. Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні,

– розповів Зеленський.

Завдяки різниці у вартості наші енергокомпанії зможуть використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Тому це дійсно дуже вагомий крок для стабілізації енергетичного ринку України.

Завершення операції звільнення Зміїного

Цей день був важливим і тому, що це була дата завершального етапу боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. "Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці", СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", – акцентував президент.

Звернення Володимира Зеленського за 7 липня: дивіться відео