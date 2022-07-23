Ми будемо збивати кожну ракету: звернення Зеленського у 150 день повномасштабної війни

Володимир Зеленський розповів, що на 150 день росія знову здійснила ракетні обстріли по всій Україні. Президент також запевнив, що ми просунулись до перемоги України й вона таки буде.

Відповідну інформацію президент розповів ввечері 23 липня. Володимир Зеленський назвав цинічну атаку порту в Одесі росією – ударом по політичних позиціях самої росії.

Зауважте росія знайде способи не виконувати зернову угоду, – Зеленський про обстріл порту Одеси

Колаборанти наробили наглих заяв, але ЗСУ просуваються

Володимир Зеленський пригадав, що окупанти намагались закріпитись на Херсонщині.

Їхні (мовиться про російських – 24 канал) колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області,

– запевнив Зеленський.

Додав, що ракетний удар росії по Одесі показав одностайність світової реакції на удар і росії більше нікого не обманути. російські ракети у місті ударом пошкодили будівлі Одеського художнього музею та вдарили неподалік історичних об'єктів міста.

"Це очевидне російське варварство ще ближче наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нас, для нашої перемоги", – запевнив президент.

Окрім того, Володимир Зеленський пригадав, що:

провів перемовини з конгресменами США на чолі з Адамом Смітом – головою Комітету збройних сил Палати представників США, який опікується Збройними Силами. Запевнив, що розуміють одне одного з півслова;

подякував Джо Байдену за новий пакет безпекової допомоги на 270 мільйонів доларів;

подякував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Президенти обговорили конкретні проєкти у сферах енергетики, економіки, цифровізації.

Володимир Зеленський додав, що у Києві відбувся другий щорічний Саміт перших леді та джентльменів, який зібрав ще більше людей – об'єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном.

Президент пояснив, що саміт об'єднав топових політиків, суспільних діячів інших країн та наших воїнів, а також представників бізнесу, спорту, медіа, письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів.

У сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією. Потрібна м'яка сила, щире бажання різних суспільств допомогти державі, яка бореться за свою незламність і незалежність. І з цього погляду саміт став сьогодні дуже успішним,

– запевнив Зеленський.

Ми будемо збивати кожну ракету ворога

Володимир Зеленський запевнив, що за 5 місяців ми досягли настільки масштабної та дипломатичної підтримки для України, що росія не зможе цьому нічого протиставити.

Настане день, коли й ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета – збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони,

– заявив президент.

Додав, що відзначив нагородами майже 24 тисячі захисників і захисниць України, 160 воїнам надав звання Героя України.

"Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний, кожному й кожній. Наша незалежність – це наш здобуток, спільний. Перемога буде спільною", – запевнив президент.

Дивіться також – звернення Зеленського за 23 липня: відео