Зеленський та Трамп домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни, – Єрмак

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни. Над цим працюватимуть спеціально створені команди.

Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

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Початок роботи команд в Україні та США

Як зазначив глава ОП, розмова між Зеленським і Трампом була конкретною. Президент США націлений якнайшвидше завершити війну в Україні.

Президент домовився про негайний початок роботи команд. І президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це будуть в першу чергу держсекретар Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і також він сказав про віцепрезидента Джея Венса,

– розповів Андрій Єрмак.