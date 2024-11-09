"Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено": Сибіга вказав на наступні кроки

Контакт між українським президентом Володимиром Зеленським та новообраним американським лідером Дональдом Трампом вже вдалося налагодити, триває підготовка до майбутньої зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля.

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Зв'язок між Зеленським та Трампом налагодили

Після перемоги республіканця на президентських виборах у США Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Після цього український лідер запевнив, що у них вдався хороший, а головне продуктивний діалог.

На думку міністра закордонних справ України, швидкість проведення телефонної розмови одразу після того, як Трамп виграв вибори в США є прямим свідчення вже існуючого прямого діалогу між лідерами обох держав.

Обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І, як я вже повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі,

– наголосив Сибіга.

До слова, видання El Pais повідомляло, що Україна розпочала активну дипломатичну кампанію, спрямовану на переконання Трампа в необхідності продовження військової підтримки. Її припинення може негативно вплинути на глобальну роль США.