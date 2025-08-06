ЗМІ 6 серпня повідомили, що скоро може відбутися нова розмова між Зеленським і Трампом. Точну дату діалогу президентів не називають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Коли і про що знов говоритимуть Зеленський і Трамп?

Хоча дата потенційної розмови не відома, але відома її тема.

Очікується, що Трамп поговорить із Зеленським у середу після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело,

– написав кореспондент Axios Барак Равід.

Українські ЗМІ пишуть, що розмова відбудеться за підсумками візиту Стіва Віткоффа до Москви.

Західні медіа пов'язують майбутні санкції проти Росії із результатами поїздки Віткоффа. Вони зауважили, що Трамп буде розлючений, якщо Віткофф повернеться ні з чим.

До слова, медійники припустили, що спецпосланець Трампа вже повертається до США. Росіяни назвали його візит корисним і конструктивним. Вони переконані, що "діалог переможе".

