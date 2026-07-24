Усе змінилося за якісь 15 – 20 хвилин, – Зеленський про стосунки із Трампом

Володимир Зеленський заявив, що його розмови з президентом США Дональдом Трампом стали значно кращими. Переломним моментом стала зустріч у Ватикані у 2025 році.

Про це президент України сказав в інтерв'ю американській MAGA-блогерці Лорі Лумер.

Як покращили стосунки Зеленського та Трампа?

За словами Зеленського, під час короткої зустрічі у Ватикані їм вдалося повністю змінити тон спілкування.

Ми насправді чудово зрозуміли один одного. Нехай деталі залишаться між нами двома, але це було дуже добре. Напруга спала, і розмова пройшла чудово,

– сказав президент.

Він також заявив, що Трамп зрозумів позицію України щодо війни та усвідомив, хто, на його думку, насправді не зацікавлений у її завершенні.

"Президент Трамп зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, що ми хочемо миру. Бо раніше лунали голоси, що це Україна не хоче зупинятися", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна прагне перемоги, однак пріоритетом залишається збереження людських життів.

"Звичайно, ми хочемо перемогти. Але насамперед ми зосереджуємося на людських життях. Я вважаю, Трамп довіряє мені", – підсумував він.

Нагадаємо, Суспільне з посиланням на власні джерела писало, що Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися із Дональдом Трампом. Попередньо, поїздка запланована на 28 липня.