Зеленський зустрівся з Трампом: головні заяви лідерів

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. За підсумками переговорів у Білому домі, лідери виступили перед журналістами.

Головні заяви Зеленського і Трампа, що обговорили під час особистої зустрічі політики та чого вдалося досягти за результатами переговорів – повідомляє 24 Канал.

До теми Після зустрічі з Трампом: Зеленський дасть інтерв'ю для Fox News

Головні заяви Трампа і Зеленського