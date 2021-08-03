Зеленський тримає справу на контролі, – Никифоров про смерть Шишова

Володимир Зеленський тримає справу розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова в Києві на особистому контролі. Офіс Президента стежить за ходом розслідування.

Офіс Президента утримується від будь-яких заяв та припущень. Однак глава держави стежить за розслідуванням справи, розповів на брифінгу 3 серпня речник Зеленського Сергій Никифоров.

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Реакція Офісу Президента на смерть активіста

Офіс Президента не дає коментарів щодо смерті голови "Білоруського будинку", тому що, на думку Никифорова, усе вже сказали на брифінгу МВС.

Однак речник президента зазначив, що безпека громадян Білорусі, які переїхали в Україну, є пріоритетною для української влади.

Нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі. Нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа й осені минулого року приїхали в Україну, почували себе у безпеці. Ми над цим працюємо,

– сказав Никифоров.

Прессекретар Зеленського наголосив, що Офіс Президента чекає на результати слідства.

Про причетність спецслужб Білорусі

Речник президента уточнив, що Володимир Зеленський реагуватиме відповідно, якщо причетність білоруських спецслужб до смерті Шишова доведуть.

Коли точно виявиться, що це була операція спецслужб, буде реакція президента. А поки що невідомо,

– уточнив Никифоров.

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