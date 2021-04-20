Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів КСУ

Володимир Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного суду за квотою глави держави.

Згідно з документом, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має у десятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає Президент України,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цим указом глава держави Володимир Зеленський скасував указ №306 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає Президент України", який підписав Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року.

Реформа Конституційного суду: коротко

Нардепи 15 квітня підтримали за основу законопроєкт, який передбачає реформу КСУ. Під час його доопрацювання взяли до уваги висновки Венеціанської комісії.

Там, зокрема, мовиться про можливість заявлення відводу окремих суддів . Це може статися, якщо рішення підтримають не менше ніж 10 суддів.

. Це може статися, якщо рішення підтримають не менше ніж 10 суддів. Аби забезпечити прозорість, передбачено також, що Конституційний Суд розглядатиме справи переважно у формі усного провадження.