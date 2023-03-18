Зеленський увів у дію нові санкції: в переліку – Башар Асад

На сайті президента 18 березня з'явився наказ щодо нових санкцій. Персональні обмеження ввели проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Серед санкційного списку, зокрема, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад та інші сирійські урядовці. Відомо, що санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

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Під санкції, що діятимуть 10 років, потрапили сирійські урядовці

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Вони набувають чинності від моменту публікування, 18 березня, і діятимуть 10 років.

Не зважаючи на те, що під новий санкційний список потрапили здебільшого росіяни, там також опинилися семеро громадян Ірану та три сирійські чиновники. Мовиться про:

Чинного президента Сирії Башар Хафеза аль-Асада ;

; прем'єр-міністра Сирії Хусейн Арнуса

та міністра закордонних справ Фейсаля аль-Мікдада.



Президент Сирії потрапив під санкції РНБО / Скриншот 24 Каналу

Санкції запровадили на 10 років. Вони передбачають блокування активів, обмеження у торговельних операціях та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

До слова, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що під санкції також потрапив іранський виробник "Шахедів". Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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