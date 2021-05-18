Зеленський увів в дію рішення РНБО про цифрову телемережу Multiplex

Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки. Документ передбачає створення в Україні загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.

Указ президент підписав 18 травня, чинності документ набере з дня його опублікування.

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Зеленський увів в дію рішення про Multiplex

Відповідно до статті 107 Конституції постановляю ввести в дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки",

– йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Кабінету Міністрів дали такі доручення

розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності та безпеки держави щодо матеріально-технічного забезпечення побудови оператором (Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення) загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, передбачивши залучення 490 мільйонів гривень під державні гарантії;

рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни Держбюджету-2021. Ними пропонують передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році компаніям (резидентам України) за кредитами, які залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель.

Пропонують виділити

Міністерству оборони – 15 510 мільйонів гривень,

Міністерству внутрішніх справ – 4 000 мільйонів гривень

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – 490 мільйонів гривень.