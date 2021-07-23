Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо наближення до НАТО

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року. Кабмін, Міноборони, МЗС та СБУ отримали невідкладні доручення, виконання яких наблизить Україну до Північноатлантичного альянсу.

Уряду дали два місяці, аби проаналізувати виконання річних нацпрограм під егідою Комісії Україна – НАТО. У Кабміні мають запропонувати, як покращити їхню реалізацію.

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Уряд займеться питання переходу на стандарти НАТО

Ймовірно, що в органах влади з'являться певні структурні підрозділи, які займатимуться питаннями приєднання України до Альянсу.

Ще одне завдання для уряду – опрацювати питання системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО та переходу на нову систему оборонних закупівель.

З НАТО мають погодити участь військових України у місіях

Міноборони має вжити заходів, аби невідкладно призначили військового представника Місії України при НАТО.

Також військове відомство має погодити з Альянсом питання співпраці за цілою низкою напрямків. Зокрема, мовиться про участь українських військових у місіях НАТО. У СБУ, згідно з рішенням РНБО, мають продовжити реформи та зайнятись оновленням закону про держтаємницю. Решта доручень – під грифом "таємно".

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Частину про НАТО Рада нацбезпеки обговорювала у таємному режимі

Зазначимо, що РНБО 4 червня розглядала питання поглиблення співпраці з НАТО у таємному режимі, отож, про що саме мовилось, секретар Ради Олексій Данілов не озвучував.