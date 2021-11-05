Зеленський увів нових міністрів до складу РНБО та замінив Резнікова у делегації у ТКГ

Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО трьох нових міністрів, яких призначила Верховна Рада 4 листопада. Також глава держава вивів зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова.

Раніше першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі був Олексій Резніков. 4 листопада його призначили міністром оборони.

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Тимчасово українську делегацію в ТКГ очолив Костін

Згідно з указом президента Зеленського, Резнікова вивели зі складу української делегації в ТКГ. Тимчасовим виконувачем обов'язків першого заступника голови делегації призначили Андрія Костіна. Раніше він був представником України у робочій групі з політичних питань.

Нові міністри увійшли до складу РНБО

Очолює українську делегацію у ТКГ Леонід Кравчук. Він після операції на серці те перебування реанімації проходить реабілітацію Німеччині. Як зазначав раніше Резніков , планів міняти Кравчука немає.

Окремим указом глава держави вивів зі складу Ради нацбезпеки та оборони колишнього міністра оборони Андрія Тарана, ексміністра економіки та колишнього першого віцепрем'єра Олексія Любченка, а також ексвіцепрем'єра Олега Уруського.

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Згідно з цим самим указом до складу РНБО увійшли голова Мінстратегпрому Павло Рябікін, перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У персональному складі Ради нацбезпеки та оборони затвердили міністра оборони Олексія Резнікова.