Зеленський незабаром може поїхати в Нью-Йорк: що планує робити президент у США

Володимир Зеленський може найближчим часом здійснити закордонний візит у Нью-Йорк. Зокрема, це може вже статися у вересні 2023 року, коли в місті проходитиме тиждень високого рівня Генасамблеї ООН.

Зокрема, за даними журналістів видання Bloomberg, там він хоче представити "формулу миру". Наразі в Офісі Президента не висловлювалися, щодо можливої поїздки глави держави.

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Зеленський може відвідати Нью-Йорк

Автори видання наголошують, що під час заходів тижня високого рівня Генасамблеї ООН у вересні 2023 року Зеленський може особисто представити українську "формулу миру", яка має покласти край війні проти нашої держави.

Водночас у Києві зазначили, що під час роботи Генасамблеї ООН може відбутись і саміт присвячений обговоренню "формули миру". Проте у виданні підкреслили, що деякі союзники України все ж проти участі Зеленського у зустрічі з логістичних міркувань, а також через необхідність заручитися підтримкою країн Глобального Півдня, тобто Африки, Азії та Латинської Америки.

Також у матеріалі зазначили, що Росія також може взяти участь під час високого тижня у Генасамблеї ООН, зокрема, і у Радбезі ООН, але остаточних рішень наразі немає.

Автори видання також запевнили, що вони не очікують особистої присутності Путіна на цьому заході, адже після видання ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки стали значно обмежені.

Мирний план України планують обговорити й в Саудівській Аравії

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 31 липня підтвердив, що в Саудівській Аравії пройде зустріч радників лідерів держав щодо формули миру Зеленського. За його словами, це станеться вже незабаром.

Єрмак уточнив, що на зустрічі планують говорити про 10 основоположних пунктів формули миру. Саме це дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й допоможе протидіяти майбутнім конфліктам у світі.

Наразі відомо, що у саміті візьмуть участь 30 країн з усього світу. Зокрема, там також будуть присутніми й країни Глобального Півдня.

Тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН – кульмінація сесії цієї організації, яка відкривається щороку у вересні. У цьому заході беруть участь найвищі представники держав-членів ООН: президенти, глави урядів чи міністри закордонних справ.