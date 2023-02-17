Зеленський відкриє безпекову конференцію у Мюнхені: це має особливий символізм

Володимир Зеленський цьогоріч відкриє безпекову конференцію у Мюнхені. Виступ українського лідера у 2022 став історичним.

Український лідер виступить відразу після вітального слова. Його виголосить Крістоф Гойсген – голова конференції.

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Організатори конференції вже підтвердили дані. Пріоритетом заходу буде Україна та її перемога у війні з російськими окупантами. Окрім того, обговорять, яким має бути майбутній світопорядок. Зокрема, чи й надалі пануватиме закон сильного або ж нарешті владу матиме лише сила закону.

Цікаво, що подію внесли у програму під назвою "Давид-на-Дніпрі: українська битва за свободу". Організатори використали алюзію на подію з "Біблії". Мовиться про те, як Давид переміг Голіафа.

Окрім того, під час конференції обговорять питання Ірану, напруженість у відносинах Заходу та Китаю, голод, зміни клімату тощо.

Виступ Зеленського у 2022 став історичним

Участь у безпековій конференції у Мюнхені візьмуть лідери держав, очільники МЗС, представники НАТО, ЄС, ООН та інші.

За лічені дні до 24 лютого 2022 року, коли Росія цинічно розпочала повномасштабний наступ, Зеленський виступив на конференції у Мюнхені. Тоді президент попередив весь цивілізований світ, що над Україною нависла серйозна загроза. Росія стягнула до кордонів 150 тисяч російських військових.

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза,

– наголосив тоді Зеленський.

Президент акцентував, що безпека світу потребує оновлення. Правила, які колись погодили цивілізовані держави, вже не працюють.

Зеленський наголосив, що Україна – надійний щит для світу.