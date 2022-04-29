Зеленський відмовився їхати у бункер, коли напала Росія: він пішов надвір записувати звернення

Коли Росія напала, за межами Києва на Володимира Зеленського чекав захищений бункер, обладнаний для того, щоб витримати тривалу облогу. Однак президент відмовився туди їхати.

Ба більше, на другу ніч після вторгнення, коли українські війська билися з росіянами на прилеглих вулицях, Зеленський пішов на подвір'я і зняв відеозвернення на свій телефон.

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У зверненні Зеленський наголосив, що "ми всі тут". Він показав чиновників, які стояли поруч: Андрія Єрмака, Дениса Шмигаля, Михайла Подоляка та Давида Арахамію.

Звернення Зеленського за 25 лютого:

Насправді Зеленський був дещо стривожений

Журналісти пишуть, що відчуття єдності, яке Зеленський прогнозував, тоді було трохи оманливим. Президент був стривожений кількістю чиновників і навіть військових, які втекли.

Якщо політики потребували часу, щоб евакуювати свої сім’ї, Зеленський, звісно, дозволяв це. Однак потім просив їх повернутися на свої пости. Більшість так і зробили.

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