Зеленський відповів, як виглядатиме перемога України у війні
Джерело:The Economist
Іноземні журналісти побували в Офісі Президента та запитали у Володимира Зеленського, як він бачить перемогу України у війні.
Після декількох секундної паузи він заявив, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.
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Що потрібно Україні та як виглядає перемога
На запитання, що Україні найбільше потрібно від Заходу, він одразу відповів, що це зброя.
Номер один – це літаки. Номер два, але це насправді є номером один, – танки,
– заявив Зеленський.
На запитання як виглядає українська перемога президент відповів:
Перемога – це можливість врятувати якнайбільше життів,
– сказав він.
Зеленський також зізнався, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.
Я не очікував, що буде так тяжко… Я не герой,
– сказав президент.
Зауваживши, що це досягнення його народу.
Президент також розповів, що часто виходить за межі Офісу Президента, адже лише так він зможе точно знати, що насправді відбувається у світі. Він додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.
Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою,
– сказав глава держави.
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