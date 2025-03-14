Зеленський відповів, якими будуть подальші кроки мирного врегулювання

Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери розробляють подальші кроки для мирного врегулювання війни. Для цього вже існує кілька майданчиків.

Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, що потрібно для врегулювання війни далі

Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Еммануелю Макрона та іншим лідерам, які готові працювати, щоб встановити тривалий та стабільний мир в Україні.

У нас є різні зустрічі, є міжнародні зустрічі, є візити мої. Вже сьогодні існує кілька майданчиків, де ми розробляємо подальші кроки. Для того, щоб в той момент, коли або якщо Росія погодиться на припинення вогню, щоб у нас були вже конкретні напрацювання,

– розповів глава держави.

У межах цього Україна з партнерами обговорює питання миротворчого контингенту, зокрема, які країни готові допомагати та чим, а також хто з союзників готовий допомагати нашій армії фінансово.

"Просто, щоб цей пазл скласти, ми паралельно працюємо на кількох таких майданчиках. Британія і Франція мають лідерство, і у них є окремий контакт зі Сполученими Штатами Америки також. У них є такий місток", – заявив Зеленський.

Він також зауважив, що після режиму припинення вогню, якщо він буде, в України та партнерів буде місяць, щоб дати план подальших кроків, який будуть підтримувати ті, хто готовий і посилити, і допомогти, і контролювати, і наближати мир.