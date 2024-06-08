Легітимність Путіна визнає лише він сам, а президента України обирає народ, – Зеленський

Нещодавно журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, що він думає про заяву Путіна щодо його нібито "нелегітимності". Український лідер підкреслив, що легітимність Путіна визнає лише він сам, тоді як президента України обирає народ.

Зеленський також подякував народу України за надану підтримку. Він також зазначив, що українці є вільним народом.

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Зеленський різко відповів Путіну на заяви про нібито його "нелегітимність"

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяви російського диктатора Владіміра Путіна про нібито "нелегітимність" українського лідера, підкресливши, що легітимність Путіна визнає лише він сам, тоді як президента України обирає народ.

Легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України. Вибирає – народ України, і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо,

– заявив він.

Президент підкреслив, що українці є вільним народом, який воює за свій вільний вибір.

"Легітимність "таваріща" Путіна визнає виключно "таваріщ" Путін. І обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, а актор у них один", – додав Зеленський.

Що цьому передувало