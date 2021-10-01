У Зеленського відреагували на затримання Саакашвілі, у МЗС викликали посла
Джерело:фейсбук-сторінка Сергія Никифорова
У Володимира Зеленського прокоментували затримання Міхеїла Саакашвілі у Грузії. Там зауважили, що президент вже висловив щодо цього свою стурбованість.
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. Він підкреслив, що у Зеленського уважно стежать за подіями із Саакашвілі на його батьківщині.
Зверніть увагу Саакашвілі таки затримали у Грузії: з'явилися перші відео
Україна звернеться до Грузії за роз'ясненнями
Посадовець підкреслив, що український президент занепокоєний такими новинами. Його також турбує й тон заяв, які зараз лунають у Грузії щодо можливого розвитку ситуації.
Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненням щодо усіх обставин та причин такого кроку щодо українського громадянина,
– пояснив Никифоров.
За його словами, українське посольство у Грузії наразі не отримала офіційної інформації про затримання Саакашавілі. Проте консули вже працюють, аби надати політику необхідну допомогу.
У МЗС викликали грузинського посла
Українське Міністерство закордонних справ вже викликало посла Грузії у Києві. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Дипломата попросять надати офіційну інформацію про підстави та затримання Міхеїла Саакашвілі.
Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії
- Зранку 1 жовтня політик повідомив, що повертається на батьківщину – вперше за останні 7 років. Він уточнив, що перебуває у місті Батумі.
- Тоді тамтешні силовики заявили, що він не перетинав державний кордон. А спікер грузинського парламенту навіть заявив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк.
- Втім, вже ближче до вечора грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали. Його оточення спочатку не підтвержувало це, втім згодом з'явилися відповідні кадри.
- На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили кілька кримінальних справ. Там йому загрожує до 9 років ув'язнення. Наразі його доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі.
Повний текст допису Никифорова у фейсбуці:
"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу".