Зеленський відреагував на атаку по Ізраїлю та підтримав його право на захист

Вранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з Сектору Гази. На атаку ХАМАС відреагував президент України.

Володимир Зеленський підтримав право Ізраїлю на захист. Український лідер наголосив, що ніде у світі не можна давати жодного шансу терору.

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"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву"

Глава нашої держави висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Також зазначив, вірить, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу,

– підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що світ має бути об'єднаний і солідарний, аби терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя.

Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву,

– наголосив український лідер.

Додав, що всі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані. Зокрема, для того, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.

Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі

Президент також наголосив, що усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації", – наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Тож, якщо ви потребуєте її, невідкладно звертайтеся у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва.

Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо,

– підкреслив Зеленський.

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