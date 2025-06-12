Зеленський відреагував на катастрофу пасажирського літака в Індії

Володимир Зеленський відгукнувся на авіатрощу в Індії, яка сталася вдень 12 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського в соцмережі Х.

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Що написав Зеленський про авіакатастрофу в Індії

Пасажири Boeing Dreamliner потрапили у катастрофу. Українців на борту не було, та були громадяни інших країн.

Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найщиріші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі Моді та всьому народу Індії в цей трагічний день. Наші думки з усіма рідними й близькими постраждалих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння й скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів, і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Судно впало просто на житловий район поряд з аеропортом. Як пишуть у ЗМІ, літак упав на гуртожиток медичного коледжу. Катастрофа Air India 171 сталася невдовзі після зльоту.

Загалом на борту було близько 242 людей, зокрема 10 членів екіпажу. Зараз підтвердили загибель щонайменше 133 людей.