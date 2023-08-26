Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині та загибель "Джуса"
Джерело:Володимир Зеленський
Президент висловив співчуття рідним і близьким, а також усім, хто знав пілотів. За його словами, говорити про деталі аварії зарано.
Триває розслідування. Володимир Зеленський запевнив: будуть з'ясовані всі обставини авіакатастрофи в небі над Житомирщиною, яка забрала життя пілота "Джуса".
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Що сказав президент
Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо нашої держави, переконаний Володимир Зеленський.
Український офіцер – один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже!
– підкреслив він.
Пілоти трагічно загинули 25 серпня, а сьогодні, 26 серпня, Україна відзначає День авіації.
За словами українського президента, всі, хто працює у військовій і цивільній авіації – пілоти, інженери, авіавиробники, – роблять Україну міцною. Адже "справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують власну авіацію".
Новим рівнем української військової авіації стане отримання нашою державою F-16. Це наблизить повернення цивільної авіації у наше небо, наблизить перемогу і дасть більше безпеки.
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Що відомо про загиблого пілота "Джуса"
Він справді зробив для української авіації напрочуд багато.
- "Джус" служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації.
- Андрій Пільщиков був одним із легендарних "привидів Києва". У перші дні війни він захищав аеропорт від ДРГ і можливої висадки десанту, а за два тижні почав літати.
- Пілот буквально "вибивав" для України F-16, допомагав брифувати американських конгресменів щодо F16 і пояснював складні мануали простою мовою. 2022 року зустрічався із Джейком Салліваном, говорив про надання Україні ППО, озброєння для сухопутних військ і літаки.
- Доки Україні не надали F-16, пілоти тренувалися самі. Загиблий згадував, що вони зробили плакати кабіни літака F-16, вивчали базові процедури, тактику, займалися мовною підготовкою, вивчали термінологію та радіообмін.
- Під час міжнародних навчань "Чисте небо 2018" у США на всіх вечірках пілот відмовлявся від алкоголю та обирав сік (англ. juice). Так і з'явився його позивний. До речі, це був єдиний пілот Повітряних сил ЗСУ, який мав офіційно позивний.
- Про нього згадують як про інтелігентну, професійну, цілеспрямовану людину, яка завжди шукала, що можна покращити в роботі та як допомогти молодим. Люди, які його знали, сподіваються, що він оборонятиме українське небо і в засвітах.
- Правоохоронці вже розслідують авіакатастрофу літаків L-39 у небі над Житомирщиною 25 серпня. Особливу увагу приділять вивченню технічного стану літаків. Спеціалісти перевірять, чи було дотримано правил підготовки до польотів, і проведуть ретельну діагностику чорних скриньок. Попередньо подію кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них.