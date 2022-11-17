На лаві підсудних мають бути й замовники, – Зеленський відреагував на перші вироки щодо MH17
Джерело:Володимир Зеленський
У Нідерландах 17 листопада винесли перші вироки у справі збиття "Боїнга" МН17. Президент Володимир Зеленський відреагував на важливе рішення суду в Гаазі.
Український лідер наголосив, необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники. Відчуття безкарності спричинить нові злочини.
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Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим,
– наголосив Зеленський.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також заявив, що замовники тієї трагедії, як і нинішніх подій в Україні, одні й ті самі. Усі російські злочинці мають опинитися на лаві підсудних. За словами Єрмака, це наше спільне завдання.
Вирок суду про збиття "Боїнга"
- Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття над Донбасом літака "Боїнг 777", що виконував рейс MH-17.
- Двох росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також одного громадянина України Леоніда Харченка визнали винними у збитті літака. Їм призначили довічне ув'язнення.
- Також у суді довели, що ЗРК "Бук", з якого збили MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад.
- Також суддя констатував, що Росія постачала зброю та фінансувала терористичну організацію "днр".
Зазначимо, що це лише перший вирок у справі. Очікують притягнення до відповідальності й інших причетних.
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