У БпЛА, якими ворог атакував Україну цієї ночі, було 16000 іноземних компонентів, – Зеленський

Російські окупанти вночі 26 листопада цинічно атакувати Україну ударними БпЛА. Ворог цієї ночі випустив на наші міста рекордну кількість дронів.

Так, противник застосував для атаки 188 повітряних цілей. Президент Зеленський відреагував на атаку ворога, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський відреагував на атаку по Україні

Російські війська атакували Україну та випустили рекордну кількість ударних дронів проти українців – 188. Президент подякував нашим захисникам неба за відбиття атаки. Зазначається, що близько 80 дронів вдалося збити, понад 90 – локаційно втрачені.

На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики,

– зазначив Зеленський.

Президент вказав, що в кожному безпілотнику, який окупанти запустили цієї ночі, 85 іноземних компонентів. Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б.

"Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми", – зазначив лідер України.

Президент подякував всім у світі, хто блокує такі постачання, та наголосив, що потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну.

Маємо зупинити російську агресію,

– підкреслив гарант.



Наслідки атаки на Тернопільщину / Фото ДСНС