Зеленський відреагував на російський терор у Харкові

Президент України відреагував на терористичний обстріл Харкова 24 вересня. Він зауважив, що окупанти атакували виключно цивільні об'єкти.

Володимир Зеленський зауважив, що мішенями для російських бомб стали житловий будинок, хлібозавод та стадіон. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський назвав Росію терористом

Глава держави наголосив, що Росія атакувала звичайних цивільних людей.

Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну,

– сказав Зеленський.

Він висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.

Президент також зазначив, що зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Однак все, що потрібно – просто зупинити терор і щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. Оскільки це подарує і безпеку, і майбутнє.

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