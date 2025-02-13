Не думаю, що це був пріоритет, – Зеленський про те, що Трамп спершу зателефонував Путіну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що президент США Дональд Трамп спочатку зателефонував російському диктатору Владіміру Путіну, а не йому.

На його думку, це не ознака того, що Росія є пріоритетом, проте він визнав, що це було неприємно. Про це глава держави розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає 24 Канал.

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Що сказав президент щодо розмов

Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову Дональда Трампа та Владіміра Путіна ввечері у середу, 12 лютого, зазначивши, що не вважає це ознакою того, що Росія пріоритет. Український лідер нагадав, що у нього були вже розмови з президентом Сполучених Штатів.

Якщо дзвінки – це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами,

– заявив він.

За його словами, він неодноразово наголошував Вашингтону про позицію України щодо того, що Київ не прийматиме будь-які двосторонні мирні переговори без участі Києва. Водночас президент відзначив необхідність того, аби за столом перемовин були і європейські партнери.

До слова, сам Дональд Трамп заявив, що 12 лютого він провів "чудові переговори" з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. За його словами, це хороша можливість для закінчення війни Росії проти України та досягнення миру. З Путіним він обговорював війну, ситуацію на Близькому Сході тощо.