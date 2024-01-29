Якщо Трамп покаже, як закінчити війну за 24 години, я буду щасливий, – Зеленський
29 січня 2024, 14:55Читать новость на русском
Джерело:ARD
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже два роки. Президент України наголосив, що якщо хтось зможе закінчити її за добу, він буде тільки радий.
Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну за 24 години. За словами українського лідера, він буде щасливий, якщо це дійсно так.
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Кожну добу ми втрачаємо людей
Зеленський наголосив, що якщо формула миру Трампа дійсно виявиться дієвою, то він буде дуже щасливим.
Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає,
– пояснив президент.
Війна на виснаження почалася у 2014 році
- Війна на виснаження з Росією розпочалася ще у 2014 році після анексії Криму та окупації частини Донбасу. Відтоді скоротилися інвестиції в Україну, гроші з нашої економіки почали виводити. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо військової ситуації та загрози війни на виснаження.
- Український лідер також додав, що виснажуються і верстви населення, і фінансова спроможність країни, і партнери, і військові.
- Якщо говорити про людські втрати, то в перший рік повномасштабної війни Росія ставилась до своїх людей як до м'яса. І Зеленський не впевнений, чи це взагалі є питанням виснаження Росії.