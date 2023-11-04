Зеленський відреагував на статтю Залужного і висловився щодо перебігу війни в Україні

Володимир Зеленський у суботу, 4 листопада, у Києві приймає президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Під час пресконференції із нею президент висловився щодо статті Залужного в журналі The Economist.

У своїй статті Валерій Залужний написав, що є ризик переходу війни в позиційну, тобто окопну. Це буде схоже на часи Першої світової. На думку Залужного, це глухий кут, вийти із якого можна тільки завдяки технологічному прориву.

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Що сказав президент

Зеленський же не вважає ситуацію на фронті патовою. За його словами, не є новиною те, що Росія контролює небо.

Президент пригадав реакцію Заходу на початок повномасштабного вторгнення. Тоді дехто закликав Україну фактично здатися та визнати Росію, адже не вірив в нашу перемогу над агресором. Про вступ до НАТО навіть не йшлося, натомість звучали прогнози про швидке захоплення росіянами нашої території. Але Зеленський вірив у перемогу.

Ми дуже вірили, боролись і перемогли,

– каже він.

Початок повномасштабної війни очільник нашої держави згадав недарма. Зеленський сказав, що тоді була найскладніша ситуація за всю історію незалежної України. Зараз, півтора року потому, можна вже підбити певні підсумки. І вони полягають у тому, що люди втомилися. Але ситуація, що склалася, не є патовою.

Чи провалився український контрнаступ

"Коли Росія контролює небо, кидати (у контрнаступ, – 24 Канал) своїх людей, як м'ясо, ніхто не хоче", – так президент відповів на закиди в повільному просуванні на фронті. На F-16 ще треба почекати, рішення про літаки вже є.

Коли на фронті є ППО – військові йдуть вперед. Біжать, їдуть, використовують техніку, ідуть ті чи інші контрнаступальні дії,

– висловився президент.

Він нагадав, що рік тому також була складна ситуація. Тоді всі сказали, що ситуація патова, але Україні вдалося провести контрнаступ на Харківщині та на Херсонщині.

Що робити далі: бачення президента

Зеленський підсумував, що є складнощі, є різні думки – але альтернативи немає. Ми не маємо права навіть думати про те, щоб опустити руки. Якщо віддати Путіну третину України, він не зупиниться на цьому.

"Більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії", – такий рецепт від президента і відповідь на запитання, що робити Україні зараз.

Стаття Залужного наробила галасу

Вона з'явилася 1 листопада, але її обговорюють уже декілька днів. Валерій Залужний рідко висловлюється публічно, тож є думка, що цей його виступ у західній пресі спрямований саме на західних партнерів. Це своєрідна спроба достукатися до них і переконати їх надати Україні саме високотехнологічну зброю, без якої контрнаступ справді буксує.