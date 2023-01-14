Зеленський відреагував на терористичний удар росіян по Дніпру і показав наслідки

14 січня 2023, 18:19
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Джерело:

телеграм Владимира Зеленского

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову терористичну атаку загарбників.

Внаслідок обстрілу є жертви. Ще десятки людей зазнали поранень.

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Президент показав наслідки атаки по Дніпру

Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі.

Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,
– зазначив глава держави.

Він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.

"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", – наголосив президент.

Дивіться відео наслідків ракетного удару по Дніпру:

Зауважте Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі

Коротко про російський удар по Дніпру

  • Близько 16:00 заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив жахливі новини з Дніпра – російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
  • Він додав, що спілкувався з міським головою Дніпра Борисом Філатовим, який виїхав на місце події. За словами мера, завали у Дніпрі розбиратимуть всю ніч. На місці влучання – поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.
  • На влучання ракети вже відреагували й в Офісі Президента. Його керівник Андрій Єрмак назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані.
  • В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
  • Станом на 17:50 відомо, що пожежникам вдалося врятувати з-під завалів 20 людей, серед яких 3 дитини.
  • На жаль, загинули 5 людей, а поранень зазнали ще 27 осіб, з яких шестеро – діти. Постраждалих госпіталізували.
  • Рятувальники продовжують працювати на місці обстрілу, тож кількість жертв та травмованих, ймовірно, може зрости.

Автор: Ольга Котів