Зеленський відреагував на терористичний удар росіян по Дніпру і показав наслідки

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову терористичну атаку загарбників.

Внаслідок обстрілу є жертви. Ще десятки людей зазнали поранень.

До теми Масована ракетна атака 14 січня: в яких областях немає світла

Президент показав наслідки атаки по Дніпру

Зеленський відреагував на терористичний російський удар по житловому будинку в Дніпрі.

Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,

– зазначив глава держави.

Він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть.

"Усі понесуть відповідальність. Максимальну", – наголосив президент.

Дивіться відео наслідків ракетного удару по Дніпру:

Зауважте Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі

Коротко про російський удар по Дніпру