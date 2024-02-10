Росія повинна відповісти за кожне знищене життя, – Зеленський відреагував на удар по Харкову

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Харків "Шахедами". Окупанти вбили 7 людей. Зокрема, цілу сім'ю з дітьми. Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар.

Президент наголосив, що Росія повинна відповісти за кожне зруйноване та знищене життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності.

Важливо У вогні загинула вся сім'я: кількість постраждалих у Харкові зросла, відомо про 7 смертей

Терор не може залишатися без справедливої відповіді

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Український лідер зауважив, що реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу внаслідок удару російських "Шахедів" у Харкові загинула ціла сім'я: подружжя та троє їх дітей.

Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сім'я: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким!

– наголосив президент.

Також додав, що операція на місці в Харкові продовжується. Уже відомо, що вдалося врятувати 4 людей, зокрема, дитину. Десятки осіб евакуювали. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога, запевнив глава нашої держави.

Президент зазначив, що вдячний усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору. Адже кожен прояв підтримки критично важливий. Також важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним.

Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності,

– підкреслив Зеленський.

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Наслідки терористичної атаки Росії на Харків / Фото з телеграму Зеленського

Важливо! Станом на 14 годину 10 лютого кількість постраждалих внаслідок нічної атаки країни-терориста на Харків зросла до 57. Уже відомо про 7 загиблих. До слова, 5 жертв – ціла родина, яка згоріла живцем.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.