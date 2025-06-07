Чергове звіряче вбивство, – Зеленський відреагував на удар КАБами по Харкову

Росіяни завдали ударами по Харкову за допомогою керованих авіабомб. Через це десятки людей отримали поранення, також відомо про жертву внаслідок атаки.

На удар відреагував президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як Зеленський прокоментував атаку

Український президент наголосив, що росіяни завдали удару по цивільних у місті, поруч розташована дитяча залізниця, що не має жодного військового сенсу. Він назвав російську атаку тероризмом.

Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство,

– написав він.

Володимир Зеленський констатував, що подібний терор триває вже понад 3 роки повномасштабної війни, і це не можна ігнорувати. За його словами, потрібен жорсткий примус до миру.

"Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність", – сказав він.

До слова, ворог атакував Харків удень 7 червня. Ігор Терехов повідомляв, що одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Спершу писали про 18 постраждалих унаслідок атаки.

В ОВА повідомляли, що у Шевченківському районі, попередньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги. У Київському районі пошкоджено приватний житловий будинок.