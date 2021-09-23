Кожен українець знає, хто ці люди, – Зеленський відреагував на ухвалення закону про олігархів

Володимир Зеленський відреагував на те, що Верховна Рада остаточно схвалила закон про олігархів. За словами президента, підтримка цього законопроєкту є хорошим сигналом на шляху до повалення олігархічної влади.

В Україні існують 3 гілки влади – законодавча, виконавча й судова. Однак, на думку президента Володимира Зеленського, олігархи є окремою гілкою влади в державі. Тому прийняття цього закону дозволить повалити її та позбавити впливу на українську політику, економіку та ЗМІ.

Нагадаємо Рада остаточно схвалила закон про олігархів

Україна отримала шанс

За словами президента, кожен українець знає олігархів, про яких останнім часом йшла мова під час дискусій щодо прийняття закону. Однак держава ігнорувала вплив цих людей. Та тепер, на думку Зеленського, Україна отримала винятковий шанс побудувати чисті відносити між великим бізнесом та державою. Не дивлячись на те, що є люди, які всяко намагаються завадити втіленню цього закону.

Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено,

– зазначив Зеленський.

Також президент переконаний, що в олігархів тепер є лише єдиний шлях – стати чесними бізнесменами. Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність народним депутатам, які підтримали цей закон, окремо відзначивши, що 229 з 279 обранців, які проголосували "за" – з фракції "Слуга Народу".

Закон про олігархів: головне

15 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Він наголосив, що в них буде два виходи – потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що олігархи мають величезний вплив на економіку, внутрішні та зовнішні політичні процеси. За його словами, таких людей в нашій країні 13.

3 червня президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про олігархів як невідкладний.

1 липня 2021 року народні депутати попередньо підтримали президентський законопроєкт.

Остаточно закон про олігархів підтримали 23 вересня.

Тест публікації Володимира Зеленського

Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади – групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, урядовці чи судді.

Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати – ніколи. Ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим більше зараз.

Завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою. Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено.

Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 «за» від «Слуги Народу» та 279 «за» в цілому в парламенті – це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом.