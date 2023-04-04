Володимир Зеленський відреагував на вступ Фінляндії у НАТО. Президент України відзначив, що Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.

Президент зауважив значення Північноатлантичного альянсу в час війни, яку Росія веде проти України.

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Зеленський привітав Фінляндію зі вступом у НАТО

Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що Київ розраховує, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розраховує, що на цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалене доленосне рішення щодо майбутнього членства України в НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вітає Фінляндію зі вступом до НАТО. Глава Міноборони відзначив, що Європа сьогодні стає більш безпечною.

Кордони НАТО 1997 року розширюються за планом. Оскільки ми поділяємо спільні цінності, то Україна піде вашим шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції,

​ – відзначив Резніков.

Фінляндія офіційно стала членом НАТО