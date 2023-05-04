Це не цікава тема, – Зеленський відреагував на заклик Медведєва його вбити

3 травня, після атаки Кремля безпілотниками, експрезидент Росії та заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв закликав "фізично знищити" Президента України. На це відреагував й сам Володимир Зеленський.

Він заявив, що погрози Медведєва стосовно фізичного усунення йому не цікаві. Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у Гаазі.

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Україна не спілкується з терористами

Зеленський підкреслив, що Україна не буде "спілкуватися з такими людьми ні про що". Однак натомість він дав пораду самому населенню країни-терористки. Президент порекомендував росіянам подумати, як їм змінити політичний режим у власній країні. Адже це може завершити війну.

Я думаю, їм (росіянам – 24 Канал) треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни,

– сказав Володимир Зеленський.

Разом з тим він поділився, що сьогодні на фронті російсько-української війни не видно мотивації населення країни-окупантки. Не видно ані сильної армії на полі бою, ані сильного суспільства, "яке б підтримувало їхній рух уперед".

Натомість, як сказав Зеленський, видно "різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни".

Що наговорив Медведєв

Зазначимо, що напередодні, 3 травня, у своєму телеграм-каналі Дмітрій Медведєв удари безпілотниками по Кремлю назвав терактом, після якого Росії не залишається нічого, крім як "фізично ліквідувати" Володимира Зеленського. Ба більше, ліквідувати він закликав не лише Президента України, а і його оточення.

Попри підготовку масштабного контрнаступу, якого очікують в Україні та бояться на Росії, попри тривалу та успішну оборону захисників нашої держави, Медведєв висловив й свою впевненість у перемозі країни-терористки.

Він заявив, що для "підписання акта беззаперечної капітуляції" сучасний президент України не потрібен. Ба більше, він нахабно порівняв Зеленського з Гітлером, який свого часу теж капітуляцію не підписував.