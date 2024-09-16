Зеленський відреагував на новий замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував.

У мережі X (колишній твітер) Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав.

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"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він.

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