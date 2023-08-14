Зеленський відвідав бійців на Донеччині та Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський 14 серпня здійснив робочу поїздку на Донеччину. Зокрема, він відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Також глава держави відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

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Зеленський відвідав Донеччину

Президент 14 серпня приїхав на Донеччину. Він вже відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Обговорили з командиром бригади проблеми, із якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їх розв'язання. Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них,

– зазначив український лідер.

Зеленський приїхав на Донеччину: відео

Окрім цього, Зеленський приїхав у командний пункт 5-ї окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку.

"Обговорили з командиром бригади важливі теми: обстановку в зоні відповідальності бригади, підготовку захисників, потреби в озброєнні й техніці та проблемні питання", – зауважив глава держави.

Дивіться відео з командного пункту 5 ОШБр

Після цього він приїхав до 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка від початку повномасштабного вторгнення бригада виконує бойові завдання у складі:

ОСУВ "Олександрія" на Миколаївському напрямку,

ОСУВ "Хортиця" на Ізюмському, Куп'янському, Бахмутському, Северодонецькому напрямках.

Дякую за потужні результати, вашу хоробрість і відвагу в боях! Україна пишається кожним своїм воїном,

– наголосив президент.

Зеленський зустрівся з бійцями 80 ОДШБр: відео

Окрім цього, глава держави поспілкувався з військовими 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка виконує бойові завдання у складі:

ОСУВ "Олександрія" на Запорізькому напрямку,

ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському, Попаснянському, Северодонецькому напрямках.

"Дякую всім, хто зараз у бою заради нашої держави! Кожен ваш результат, кожен ваш крок уперед наближає перемогу України", – підкреслив український лідер.

Президент побачився з бійцями 57 ОМБр: відео

В Офісі Президента повідомили, що в межах робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав і передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із Бахмутського напрямку. Глава держави:

оглянув приміщення й оснащення пункту,

поспілкувався з пораненими воїнами та медиками,

відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади.

Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті.

"Маю честь бути сьогодні тут. Дуже дякую вам, хлопці, за ваш героїзм. Дякую за те, що захищаєте життя всіх наших людей. Пишаюся тиснути руку й бути тут для особистого нагородження вас. Бережіть себе. Дякую вам і бажаю головного – перемоги", – заявив Зеленський.

Дивіться фото з поїздки президента на Донеччину / Фото ОП