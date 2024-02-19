Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Куп'янському напрямку

Володимир Зеленський 19 лютого відвідав Харківщину. Президент побував на позиціях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку.

Президент відвідав позиції українських військових на фронті. Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони. Про це йдеться на сайті Президента України.

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Зеленський обговорив ситуацію на фронті

Зеленський під час поїздки на Харківщину 19 лютого побував у батальйонному командному пункті 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вона виконує бойові завдання з оборони Куп’янська. Комбриг Олексій Трубніков розповів президентові про досвід застосування дронів різних типів та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

Окремо також обговорили забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.

Президент нагородив військових

Зеленський поспілкувався з військовими та нагородив захисників, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Радий бути сьогодні (19 лютого – 24 Канал) тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги,

– сказав президент.

Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" полковнику Олегу Апостолу, який із 2008 року служить у Десантно-штурмових військах, а нині командує 95 окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.

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Глава держави також вручив відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Олександру Луценку. Крім того, захисники отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня та "За мужність" II – III ступенів.

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