Зеленський відвідав передову: на фронті тривають інтенсивні обстріли

Володимир Зеленський у четвер, 17 лютого, відвідав передову. У цей час там тривають активні обстріли: окупанти продовжують відкривати вогонь.

На передовій президент оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, які передали підрозділам ЗСУ. Зокрема, мовиться про протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW та гранатомет М141.

Зауважте Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

Зеленський також оглянув передові позиції. Окрім того, український лідер ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою у зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

На передовій Зеленський спілкувався з військовими та вручив їм подарунки.

Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників,

– наголосив президент.

Новина доповнюється