Зеленський відвідав передову: на фронті тривають інтенсивні обстріли
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у четвер, 17 лютого, відвідав передову. У цей час там тривають активні обстріли: окупанти продовжують відкривати вогонь.
На передовій президент оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, які передали підрозділам ЗСУ. Зокрема, мовиться про протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW та гранатомет М141.
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Зеленський також оглянув передові позиції. Окрім того, український лідер ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою у зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.
На передовій Зеленський спілкувався з військовими та вручив їм подарунки.
Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників,
– наголосив президент.
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