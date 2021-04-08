Дуже складна ділянка, – Зеленський відвідав позиції ЗСУ за 80 метрів від бойовиків

Президент Володимир Зеленський 8 квітня приїхав на передову. Глава держави побував на ділянці, яка розташована за 80 метрів від позицій бойовиків.
Джерело:Офіс Президента
На цій ділянці снайпери постійно обстрілюють наших військових. Територія навколо – замінована, а інфраструктура – зруйнована.
До теми Влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де герої, – Зеленський на передовій
Де ще побував Зеленський
Президент відвідав ще одну ділянку, на якій за останні 2 тижні ескалації вбили чимало військових.
Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні,
– сказав головнокомандувач.
Зеленський ще раз додав, що влада повинна відвідувати передову, особливо під час загострення. За словами президента, військові повинні розуміти, що політики їх підтримують, а не ховаються.
Зеленський на передовій / Фото Офісу Президента
Зеленський на Донбасі, дивіться відео:
Поїздка Зеленського на Донбас: основне
- Президент приїхав на Донбас 8 квітня. Він поспілкувався з бійцями, роздавши їм нагороди.
- За словами глави держави, він мусить підтримати бойовий дух наших захисників.
- До слова, Зеленський також відвідав позиції передньої оборони.
Зеленський відвідав складну ділянку на фронті / Фото Офісу Президента