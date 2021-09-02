Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні: емоційні фото

Президент України Володимир Зеленський завершив свою насичену програму у Вашингтоні відвідинами нещодавно відкритого Українського дому.

Там він вручив нагороди представникам української громади Сполучених Штатів Америки. А також і розповів, які враження отримав від спілкування з главою Білого дому Джо Байденом.

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Зеленський відвідав Український дім

Після двогодинних перемовин із президентом США Джо Байденом наш глава держави поїхав до Конгресу, де зустрівся з представниками українського кокусу (групи підтримки), громадськими діячами та журналістами.

Також він разом із дружиною відвідали нещодавно відкритий Український дім у Вашингтоні. Там президент Зеленський поспілкувався з українцями, які мешкають у США, та розповів про свої враження після перемовин із Байденом.

Головне, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну, її суверенітет та незалежність,

– сказав він.

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Як він сам зізнався журналістам, там він матиме низку цікавих та важливих зустрічей у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі з представниками "технологічних цифрових компаній".

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У розмові з Зеленським віч-на-віч Байден дав "деякі гарантії" енергобезпеки України.

ввечері середи, 1 вересня, за місцевим часом Володимир Зеленський відбуде до Каліфорнії.

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