Зеленський може відвідати Саудівську Аравію перед самітом миру, – ЗМІ

Володимир Зеленський продовжує дипломатичні візити до різних країн. Зокрема, ЗМІ пишуть, що він відвідає Саудівську Аравію.

Джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомляє, що президент України Володимир Зеленський може 1 червня відвідати Саудівську Аравію. Метою його візиту буде заручитися підтримкою перед мирним самітом у Швейцарії.

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Буде низка зустрічей

Володимир Зеленський, ймовірно, прибуде до саудівського портового міста Джидда з коротким візитом. Під час нього він зустрінеться зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, фактичним правителем монархії, та іншими високопосадовцями.

Цей візит є частиною зусиль Зеленського щодо забезпечення широкої участі країн у швейцарському саміті миру.

США візьмуть участь у Саміті миру