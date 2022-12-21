Уперше після 24 лютого: Зеленський їде у Вашингтон, щоб виступити у Конгресі, – CNN

За даними американських ЗМІ, після відвідин Бахмута Президент України Володимир Зеленський вирушить до США у свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави може виступити перед Конгресом.

За даними ЗМІ, цей візит має відбутися 21 грудня. Про це видання повідомляє, посилаючись на 2 джерела, знайомі з планом візиту українського лідера.

Зверніть увагу США таки можуть надати Україні ППО Patriot та JDAM, – CNN

Білий дім не коментує цієї інформації

Станом на 00:00 21 грудня візит Володимира Зеленського до США не підтверджений обома сторонами. Однак американські чиновники кажуть, що ймовірна поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, може включати системи Patriot, перемовини щодо якого з Білим домом вів особисто Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що адміністрація Джо Байдена також не коментує інформацію щодо надання ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, перший закордонний візит Володимира Зеленського з початку повномасштабного російського вторгнення відбудеться уже 21 грудня.

Водночас видання Axios з посиланням на власні джерела повідомляє, що Володимир Зеленський планує виступити зі зверненням на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу.

За даними видання The New York Times, президент України зустрінеться з президентом США і, цілком ймовірно, саме після цієї зустрічі Джо Байден оголосить про новий потужний пакет військової допомоги Україні.

Воїни передали прапор з Бахмута

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі просить усіх членів Конгресу бути присутніми особисто на засіданні ввечері 21 грудня (тобто уночі 22 грудня за київським часом).

20 грудня Володимир Зеленський відвідав Бахмут – найгарячішу точку на лінії фронту. У вечірньому зверненні глава держави розповів що наші воїни дали йому прапор, який попросили передати тим, хто ухвалює важливі для України рішення. Глава держави запевнив – що прапор буде передано. Якщо президент і справді вирушає у США, то цілком ймовірно, що цей прапор глава держави може передати Конгресу чи президенту Джо Байдену.

Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку,

– наголосив президент.

Окремо відзначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення, Володимир Зеленський жодного разу не виїжджав за межі України. Президент був присутнім на міжнародних заходах у режимі відеозв'язку. Також в режимі онлайн він звертається до парламентів та народів різних країн світу.