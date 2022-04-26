Зеленський відзначив державними нагородами 243 захисника України
Президент України Володимир Зеленський традиційно перед вечірнім зверненням підписав указ про нагородження українських героїв державними нагородами. Ними відзначили 243 військових ЗСУ.
Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців 26 квітня, повідомляє 24 канал. Також президент подякував лікарям Охматдиту за їхню працю, а також за те, що вони за будь-яких обставин рятують життя і стараються відновити у дітей відчуття миру.
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Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовці Збройних Сил України,
– сказав Зеленський.
Він подякував усім українським захисникам і захисницям за величезний героїзм у захисті нашої держави. А також вшанував пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну.
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