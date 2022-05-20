Зеленський відзначив держнагородами ще 210 військових, капітана Сергія Пархоменка – посмертно

Героїзмом українських військових захоплюється весь світ, але найбільше їм вдячні українці. Майже щодня Президент України Володимир Зеленських нагороджує воїнів, які захищають нашу країну від російської навали.

Президент відзначив ще 210 військових

Про нове присвоєння нагород президент розповів у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 85 дня повномасштабної війни з Росією, передає 24 канал.

Читайте також: Зеленський відзначив державними нагородами 197 військових ЗСУ, 5 з них – посмертно

Підписав сьогодні укази про нагородження наших героїв. 210 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 48 посмертно,

– заявив Зеленський.

Також звання Героя України присвоїли капітану Сергію Пархоменку, командиру авіаційної ланки 299 бригади тактичної авіації, посмертно.

Що відомо про Сергія Пархоменка

Народився в Харкові в сім’ї військових авіаторів.

Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Загинув у віці 25 років 14 травня під час бойового завдання в районі Гуляйполя на Запоріжжі.

Сергій Пархоменко літав на Су-25.

Він виконав 38 бойових вильотів, знищив більше ніж 20 російських танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистської армії.

За проявлену мужність Пархоменко також нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син.

Оскільки у Харкові наразі тривають бойові дії, в останню путь героя провели 18 травня в Вінниці. Над містом пролетіли літаки, таким чином побратими героя віддали честь загиблому.

Найважливіше у вечірньому зверненні Зеленського

Зеленський доручив міністру освіти підготувати зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

Президент переконаний, що усі причетні до військових злочинів в Україні росіяни будуть покарані, перший судовий процес вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу.

Зеленський робить усе, щоб залучити до порятунку військових з "Азовсталі" найвпливовіші міжнародні сили.

Також український лідер розповів про нові звірства російських окупантів на Сході України.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського за 19 травня: