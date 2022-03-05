Зеленський відзначив нагородами 76 захисників та захисниць України, 37 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України військових, які захищають України від російської навали. Частина з цих нагород – посмертно.

В указі від 4 березня нагороди отримали 76 захисників та захисниць України. 37 з них – посмертно.

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"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – йдеться в указі Президента.

Зеленський нагородив:

орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) – полковника

Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) – майора медичної служби

Жовтяка Дмитра Васильовича – лейтенанта

Індиченка Ігоря Андрійовича – лейтенанта

Ковбасюка Олеся Петровича – старшого лейтенанта

Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) – лейтенанта

Усика Ігоря Олеговича (посмертно) – старшого лейтенанта

Усова Станіслава Руслановича (посмертно) – лейтенанта

Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) – капітана

Шімона Олександра Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта

орденом "За мужність" II ступеня

Шутанича Руслана Миколайовича – старшого солдата

орденом "За мужність" III ступеня

Битку Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата

Білецького Івана Юрійовича (посмертно) – солдата

Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича – солдата

Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) – солдата

Воробйова Максима Юрійовича – солдата

Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) – солдата

Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта

Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) – сержанта

Гука Станіслава Михайловича – солдата

Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) – солдата

Добровольського Олександра Віталійовича – солдата

Добровського Івана Олександровича (посмертно) – старшого солдата

Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) – солдата

Жогіна Владислава Андрійовича – солдата

Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) – старшого солдата

Зеленчука Артура Вікторовича – солдата

Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) – старшину 2 статті

Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) – головного корабельного старшину

Іщука Юрія Олександровича (посмертно) – солдата

Калитюка Олександра Романовича – солдата

Канюка Юрія Ігоровича – лейтенанта

Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) – солдата

Ковальчука Максима Вікторовича – солдата

Кучера Георгія Петровича – головного сержанта

Левицького Руслана Васильовича – солдата

Марчука Василя Володимировича (посмертно) – старшого солдата

Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата

Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) – солдата

Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) – солдата

Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) – солдата

Онищука Петра Леонідовича – солдата

Павлюка Володимира Петровича – старшого сержанта

Петька Андрія Васильовича – солдата

Посвистака Дмитра Дмитровича – старшого солдата

Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) – солдата

Савченка Артема Олеговича (посмертно) – солдата

Семенюка Олександра Ігоровича – солдата

Сітака Андрія Геннадійовича – солдата

Сладковського Миколу Івановича – старшого солдата

Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта

Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) – головного сержанта

Телетьона Василя Васильовича (посмертно) – старшого сержанта

Теуту Миколу Васильовича – солдата

Ткача Віктора Володимировича – сержанта

Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) – підполковника

Черначука Петра Олександровича (посмертно) – старшого солдата

Чупака Юрія Олександровича (посмертно) – головного корабельного старшину

Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) – солдата

Щетинського Юрія Івановича – майстер-сержанта

Юзвака Олексія Віталійовича – солдата

орденом Данила Галицького

Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта

Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта

медаллю "За військову службу Україні"

Слупського Андрія Володимировича – старшого солдата

медаллю "Захиснику Вітчизни"