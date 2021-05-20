Зеленський виконав 28% обіцянок, ще 56% – попереду, – Корнієнко

Перед великою пресконференцією Володимира Зеленського Олександр Корнієнко озвучив результати роботи українського лідера за 2 роки. Голова партії "Слуга народу" заявив, що президент виконав майже третину своїх обіцянок, однак понад половина – у процесі виконання.

Корнієнко в ефірі одного із телеканалів зазначив, що Зеленський наразі найпопулярніший український політик, оскільки "робить або намагається робити те, що обіцяв".

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Корнієнко розповів, скільки обіцянок виконав Зеленський

Коментуючи кількість виконаних Зеленським обіцянок, Корнієнко послався на інфографіку порталу "Слово і Діло". Відповідно до неї, 28% обіцянок президент вже виконав, а 56% – у процесі виконання.

Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики та українських політиків. Зокрема, це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіра в кінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли,

– заявив Корнієнко.

Основні досягнення президента

До політичних досягнень Зеленського Корнієнко відніс створення монобільшості у Раді, що, за його словами, дало можливість проводити реформи, а також зняття депутатської недоторканності.

Зеленського Корнієнко відніс створення монобільшості у Раді, що, за його словами, дало можливість проводити реформи, а також зняття депутатської недоторканності. Економічними досягненнями команди президента нардеп вважає запуск ринку землі, розблокування приватизації та нові правила в гральному бізнесі. Крім того, Корнієнко відзначив покращення інвестиційного клімату та антикорупційні реформи.

команди президента нардеп вважає запуск ринку землі, розблокування приватизації та нові правила в гральному бізнесі. Крім того, Корнієнко відзначив покращення інвестиційного клімату та антикорупційні реформи. У партії влади вважають великим досягненням такий інфраструктурний проєкт як "Велике будівництво". Воно, наголосив глава "Слуги народу", "в умовах пандемії дало можливість досягти низького падіння ВВП у порівнянні з іншими країнами".

Воно, наголосив глава "Слуги народу", "в умовах пандемії дало можливість досягти низького падіння ВВП у порівнянні з іншими країнами". У питанні закінчення війни Корнієнко вважає серйозним досягненням перезапуск нормандського формату і найтриваліше припинення вогню в історії війни на Донбасі.

Також нардеп заявив про "відновлення справедливості" щодо представників п'ятої колони в Україні. Він згадав закриття медведчуківських каналів та загалом справу проти проросійського політика.