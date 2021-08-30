Зеленський вилітає до США: чи змінився формат зустрічі з Байденом
Джерело:Укрінформ
Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Проте до цього глава держави поставився з розумінням. В Офісі Президента кажуть, що формат перемовин залишився той самий.
Як розповів речник Зеленського, Сергій Никифоров, перенесення зустрічі президентів відбулось через завершення евакуації з Афганістану. Українська сторона поставилась з розумінням до такого прохання з розумінням.
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31 серпня спливає термін, який таліби дали на евакуацію
Перенесення дати пов'язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який "Талібан" дав на евакуацію людей з Афганістану. Зрозуміло, що зараз безпекові питання дуже критичні,
– сказав Никифоров.
Прессекретар Зеленського розповів, що раніше так само перенесли зустріч Джо Байдена з прем'єром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Причина була та сама – критична ситуація в Афганістані, зокрема, вибухи в Кабулі.
Формат зустріч змінений не був
За словами Никифорова, зміна дати не вплинула на формат зустрічі: вона відбудеться у розширеному складі делегацій та президентів віч-на-віч.
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Що відомо про деталі візиту до США?Окрім зустрічі з главою Білого дому, Зеленський завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско. У Чикаго Зеленський зустрінеться з українською діаспорою. Також глава держави візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії.